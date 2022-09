Esporte Argentina confirma permanência do técnico Lionel Scaloni até Copa de 2026

O técnico Lionel Scaloni vai comandar a Argentina até a Copa do Mundo de 2026. A renovação do contrato foi confirmada pelo presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, na noite de terça-feira, logo após a vitória da seleção sul-americana sobre a Jamaica por 3 a 0, nos Estados Unidos.

“Me orgulha revelar que chegamos a um acordo para a continuidade de Lionel Scaloni como técnico da Argentina até o Mundial de 2026. Seguimos apostando no projeto integral de seleções”, anunciou Tapia, em seu perfil nas redes sociais.

Scaloni, de 44 anos, assumiu o comando do time argentino logo após a eliminação da equipe nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Na época, substituiu Jorge Sampaoli, que deixou a seleção pela porta dos fundos após a eliminação diante da França.

Com o novo treinador, o selecionado argentino rompeu um jejum de 28 anos sem títulos ao vencer a Copa América, disputada no Brasil, no ano passado. Na ocasião, superou a seleção brasileira na decisão.

Com o triunfo de terça, a Argentina soma agora 35 jogos sem derrota. A última foi justamente para o Brasil na Copa América de 2019.