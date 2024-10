Arena do Grêmio volta a ter capacidade máxima contra o Atlético-GO após intervalo de 175 dias

A diretoria do Grêmio anunciou nesta sexta-feira, por meio de um comunicado, que o clube vai poder contar novamente com a capacidade máxima de sua Arena. A data da liberação total do estádio para sua torcida já foi definida: dia 26 de outubro, às 16h30, contra o Atlético-GO.

A expectativa de um grande público é alta já que a agremiação vai poder reabrir sua praça esportiva de forma integral após um intervalo de 175 dias. O confronto com os goianos é válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a reativação de todos os setores do estádio, incluindo camarotes e cadeiras do nível superior, o torcedor vai poder usufruir dos serviços oferecidos como alimentação e bebidas.

A liberação tem acontecido de forma gradual e as partidas em que o clube gaúcho recebeu o Atlético-MG e o Flamengo serviram para atestar essa evolução. Mais de 23 mil torcedores puderam assistir aos jogos com um controle de acesso eficiente além da infraestrutura de bares e estacionamento. Nenhum incidente foi registrado nesses compromissos.

De acordo com o informativo do Grêmio, “agora com as operações de segurança implementadas, o estádio está preparado para receber o público com a maioria dos seus serviços em funcionamento”.

O Grêmio, que neste sábado encara o Internacional, na casa do rival, abre a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro com 35 pontos e tenta se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento.