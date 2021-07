Esporte Arboleda treina no CT e deve reforçar São Paulo diante do Internacional no Sul

O equatoriano Arboleda poderá reforçar a defesa do São Paulo, quarta-feira, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro se apresentou no CT da Barra Funda, nesta segunda-feira, após a seleção do Equador ser eliminada da Copa América no sábado, ao ser derrotada, por 3 a 0, pela Argentina.

Sob orientação do técnico Hernán Crespo, recuperado da covid-19, Arboleda participou de um treino leve, juntamente com os titulares, que atuaram na derrota, por 2 a 1, diante do Red Bull Bragantino, no Morumbi.

Arboleda não veste a camisa tricolor desde a final do Campeonato Paulista, diante do Palmeiras, em 23 de maio. No dia 28 mesmo mês, o atleta foi flagrado em uma festa clandestina, multado pelo clube e afastado do grupo para evitar a proliferação do vírus.

Sem conquistar um vitória depois de nove partidas disputadas, o São Paulo é apenas o 17º colocado, o primeiro na zona de rebaixamento, com quatro pontos. Foram quatro empates e cinco derrotas. O ataque fez cinco gols, mas a defesa foi vazada 11 vezes.