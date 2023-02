Arboleda não treina e pode aumentar lista de problemas do São Paulo na defesa

O zagueiro Arboleda não treinou no CT da Barra Funda nesta quinta-feira, por causa de uma tendinite no joelho direito, e pode desfalcar o São Paulo no jogo de domingo, contra o Santo André, caso não seja liberado pelo departamento médico tricolor. Se isso acontecer, o equatoriano aumentará a lista de problemas na defesa que tem atrapalhado o técnico Rogério Ceni.

O DM são-paulino está cheio de jogadores que atuam no setor defensivo. Além dos zagueiros Diego Costa e Nahuel Ferraresi, Ceni não conta com os laterais-direitos Rafinha, que também vinha sendo improvisado como zagueiro, e Igor Vinícius. Nenhum deles tem chance de voltar neste final de semana.

Único opção de origem para a lateral direita, Orejuela não vive uma boa fase, tanto que foi vaiado na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no domingo, e acabou substituído ainda no intervalo. Ceni estuda improvisar o atacante Caio Paulista, recentemente contratado junto ao Fluminense, na posição. Se Arboleda for vetado, o jovem Lucas Beraldo, de 19 anos, jogará ao lado de Alan Franco na defesa.

O treino desta quinta-feira contou com a presença do atacante Erison, que veio do Estoril Praia, de Portugal, e trabalhou pela primeira vez com os companheiros após ser anunciado como reforço na quarta-feira. Ele ainda depende de ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) para estar à disposição de Rogério Ceni para o jogo de domingo no ABC Paulista.