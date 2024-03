Arboleda curte boate em Nova York ao lado de joia equatoriana de 16 anos e rebate críticas

O zagueiro Arboleda, do São Paulo, foi flagrado em uma boate de Nova York, nos Estados Unidos, em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira. O jogador, que defende também a seleção equatoriana, atuou em amistosos pelo Equador no país.

No vídeo, Arboleda exibe um maço de dinheiro ao lado de uma mulher. Outros dois atletas equatorianos teriam acompanhado o zagueiro na casa noturna: o meio-campista Ray Kendry Páez e o ponta Gonzalo Plata.

A gravação teria sido feita um dia antes do jogo amistoso entre Equador e Itália, que ocorreu na Red Bull Arena, em Nova Jersey, no último domingo, e acabou com a derrota da seleção sul-americana por 2 a 0. Arboleda não saiu do banco de reservas nessa partida, enquanto Plata foi titular e Páez entrou em campo no decorrer do duelo.

Por meio de sua conta no Instagram, o zagueiro do São Paulo comentou o vídeo e indicou que estava de folga. “A partir de agora, nos meus dias livres, vou começar a ler a Bíblia, porque nem posso me divertir mais”, disse Arboleda.

O vídeo causou polêmica também por causa da suposta presença do jovem Páez na boate. O jogador tem apenas 16 anos, ou seja, não tem idade legal para estar em uma casa noturna, além de ser visto como uma das maiores promessas recentes do futebol equatoriano. O meio-campista joga pelo Independiente Del Valle, mas já tem acordo para vestir a camisa do Chelsea a partir de julho de 2025, após completar 18 anos.