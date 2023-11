Esporte Árbitro tira gol de Flaco, dá para Breno Lopes em súmula e gera gafe com dirigente do Botafogo

A arbitragem de Bráulio da Silva Machado na vitória do Palmeiras por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Engenhão, pela 31ª rodada do Brasileirão, gerou muita crítica por parte do clube alvinegro. No entanto, a confusão maior foi na súmula da partida. O árbitro cometeu alguns equívocos, um deles ao trocar o autor do terceiro gol da equipe alviverde, que foi registrado para Breno Lopes, mas que na verdade foi marcado por Flaco López.

Este não foi o único erro de Bráulio na súmula. Ele citou que foi abordado e xingado por alguns dirigentes do Botafogo ao final da partida. Dentre os nomes colocados, está o de Pedro Moreira, que deixou o clube carioca em janeiro para fazer parte do quadro de funcionários do Atlético-MG.

Os outros dois dirigentes citados por Bráulio em súmula realmente estavam e foram flagrados na confusão. Eles contestaram muito a expulsão do zagueiro Adryelson. Na ocasião, o Botafogo vencia o jogo por 3 a 1, mas acabou sofrendo a virada nos acréscimos.

No total, Braulio aplicou 13 cartões amarelos, sendo cinco para jogadores do Palmeiras. Os demais foram para atletas e membros da comissão técnica do Botafogo, que teve ainda duas expulsões, a de Adryelson e de Joel Carli por ofender a arbitragem.

Pelos equívocos, Braulio da Silva Machado por ser denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ele pode sofrer suspensão a até uma multa. Até o fim da tarde desta quinta-feira, a CBF não havia feito a retificação dos erros em seu site oficial.

Palmeiras e Botafogo são os principais candidatos ao título brasileiro. O time alvinegro lidera com 59 pontos, contra 56 da equipe de Abel Ferreira, que tem um jogo a mais do que o seu rival.