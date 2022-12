Esporte Árbitro polonês apitará a final da Copa do Mundo; assistente segue passos do pai

A Fifa anunciou que o árbitro polonês Szymon Marciniak, de 41 anos, apitará a final da Copa do Mundo do Catar, entre Argentina e França, neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no Lusail Stadium. Ele será auxiliado pelos compatriotas Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, que repetirá os passos do pai, Michal Listkiewicz, assistente no Mundial de 1990, vencido pela Alemanha. Curiosamente, o adversário também foi a Argentina.

Szymon Marciniak será o primeiro árbitro da Polônia a apitar uma final de Copa do Mundo. Ele vinha em uma boa sequência durante o ano de 2022, tendo apitado oito jogos da Liga dos Campeões da temporada 2021/22, incluindo a semifinal vencida pelo Liverpool, por 2 a 0, sobre o Villarreal.

O polonês não será novidade para os franceses e nem para os argentinos. Szymon Marciniak apitou dois jogos da Copa do Mundo, por coincidência, dos dois finalistas. Ele esteve à frente do apito na vitória da França, por 2 a 1, sobre a Dinamarca e no triunfo da Argentina, por 2 a 1, diante da Austrália, pelas oitavas de final.

Apesar da boa fase na arbitragem, Szymon Marciniak já teve uma polêmica em jogos de Copa do Mundo e chegou a ser afastado pela Fifa. Em 2018, na Rússia, apitou dois jogos da Alemanha e deixou de marcar um pênalti para a Suécia na vitória da seleção tetracampeã por 2 a 1.

Além de ter Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz como auxiliares, Szymon Marciniak terá na equipe o quarto árbitro Ismail Elfath (EUA), e o quinto árbitro Kathryn Nesbitt (EUA). Tomasz Kwiatkowski (POL) estará no VAR e será auxiliado por Juan Soto (VEN).