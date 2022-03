Árbitro de futebol é atingido por raio e morre durante partida no Piauí

O árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus, 49 anos, natural do Povoado Água Fria de Campo Maior (PI) faleceu neste sábado ao ser atingido por um raio durante uma partida da Copa Cidade 2022, realizada na comunidade Santa Maria, entre Jatobá do Piauí e Capitão de Campos.

Valdinar Rodrigues de Jesus estava encerrando a partida, por causa da forte chuva que caía na região, quando acabou sendo atingido pelo raio. Os jogadores ainda tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Com baixos sinais vitais, ele foi levado ao Hospital Regional de Campo Maior.

No entanto, o árbitro acabou falecendo antes mesmo de receber o atendimento médico. O fato ocorreu por volta das 16h30. Valdinar Rodrigues foi apitar o jogo para substituir um companheiro de profissão, que não pôde comparecer ao duelo entre Fubuia e Boa Fé.

O árbitro foi velado neste domingo, em Campo Maior, e deixou esposa e três filhos. O campeonato foi suspenso, conforme informou a Prefeitura de Jatobá do Piauí, e foi decretado luto em condolências à família da vítima.

“É com profundo pesar que a Prefeitura de Jatobá do Piauí, por meio do prefeito Hilton Gomes, e do departamento de esportes, lamenta o falecimento do árbitro Valdinar Rodrigues de Jesus. Valdinar sempre será lembrado como um herói pelos desportistas jatobaenses. Nossos pêsames à família enlutada”, postou a Prefeitura em nota.

Já o prefeito de Jatobá do Piauí, Hilton Gomes, tratou o caso como uma fatalidade. “Uma fatalidade. O árbitro será lembrado como um herói, pois teve a sabedoria de paralisar a partida e evitou que outras pessoas fossem atingidas. Queremos nos solidarizar com a família, iremos prestar todo o apoio necessário à família”, disse.

Valdinar Pitoco, como era conhecido por amigos e familiares, fazia parte da Liga de Heróis do Jenipapo, associação de árbitros da cidade de Jatobá do Piauí.