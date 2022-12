Árbitro da final da Copa rebate crítica de jornal francês por invasão de campo

O árbitro polonês Szymon Marciniak, que apitou a final da Copa do Mundo do Catar, rebateu nesta sexta-feira o jornal francês L’Equipe, que criticou a decisão de validar o terceiro gol da Argentina sobre a França devido à invasão de atletas do banco de reservas da seleção sul-americana.

Em entrevista coletiva, Marciniak se mostrou incomodado com a acusação e contra-atacou. “Os franceses não mencionaram esta foto, onde você pode ver que há sete franceses em campo quando Mbappé marca um gol”, explicou o árbitro, exibindo uma foto para os jornalistas.

“Qual foi o impacto dos jogadores que se levantaram do banco de reservas e entraram no campo? Há jornais sérios e os que procuram burburinho. Amigos, grandes árbitros da França, me escreveram. A recepção (à minha atuação) foi ótima. Muitos profissionais e jogadores de futebol nos enviaram parabéns. Kylian Mbappé disse que fomos bons árbitros”, declarou.

Em matéria intitulada “Por que o terceiro gol da Argentina não devia ter sido validado”, o L’Equipe havia mostrado que, antes do momento em que a bola cruza o plano de gol e é interceptada por Jules Koundé, dois jogadores argentinos, do banco de reservas, já estavam dentro de campo para comemorar. Segundo o livro de regras, da International Football Association Board (IFAB), essa ação é ilegal.