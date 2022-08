Esporte Arana vira dúvida do Atlético para duelo contra o Palmeiras pela Libertadores

Não bastasse a derrota de 3 a 0 para o Internacional em seu retorno ao Atlético-MG, o técnico Cuca ganhou um problema para a primeira partida das quartas de final da Libertadores diante do Palmeiras. O lateral esquerdo Arana sentiu o músculo adutor da coxa esquerda, precisou se substituído na etapa final e já iniciou tratamento intensivo.

Um dos principais nomes do elenco atleticano, Arana tem papel importante não só na parte defensiva, como também funciona como válvula de escape no apoio ao ataque pela esquerda. No jogo de Porto Alegre, ele deu lugar ao reserva Dodô.

O primeiro jogo da fase eliminatória acontece nesta quarta, às 21h30, no Mineirão. E Cuca já começou a fazer um trabalho psicológico para levantar o astral do time.

“Recomeçar um trabalho que a gente sabia que ia ter. Então, está no preço. Eu sei como fazer e de que forma fazer. As coisas vão melhorar”, afirmou o técnico.

E o peso de enfrentar o líder do Brasileiro e o atual bicampeão da Libertadores já está sendo usado como trunfo para uma possível volta por cima. “Você tem a oportunidade, daqui a dois dias, de apagar uma derrota, um resultado ruim. Essa é grande vantagem num grande jogo”, comentou.

O momento agora, segundo treinador, é de lamber as feridas e também de dividir as responsabilidades. “Todos temos que assumir, não é só o treinador que saiu ou o que chegou. É degustar a derrota, por mais difícil que seja, digerir um pedacinho cada um e disso tirar proveito”, encerrou.