Apresentado, Renyer, ex-Santos, vê Guarani como recomeço de carreira

O Guarani apresentou nesta terça-feira o atacante Renyer como reforço para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador, que chegou a ter uma multa de R$ 450 milhões no Santos, relembrou sua ex-equipe e vê a oportunidade como uma nova chance na carreira.

“Sou grato demais ao Santos por ter aberto a porta para mim. Foram anos maravilhosos, mas infelizmente os ciclos se encerram. Só não tive muitas oportunidades mesmo, até por conta das lesões. Isso acontece. Tudo passa, vamos seguir em frente. Estou feliz demais por estar aqui. O Guarani está abrindo as portas para mim. Tenho 20 anos, ainda muita coisa para viver. Agradeço a oportunidade e espero retribuir esse trabalho”, disse o atacante.

Renyer passou por uma série de lesões, que lhe renderam poucas oportunidades no Santos. Ele chegou a fazer duas cirurgias no joelho por ter rompido o ligamento cruzado anterior. “São coisas que infelizmente acontecem. Estamos sujeitos a isso nessa carreira. Mas todo mundo me apoiou. Estou bem fisicamente agora. Fiz bastante jogos no último ano pelo sub-20. Foram 26, com 16 gols. Estou feliz, só quero trabalhar.”

Formado na base do Santos, onde passou por todas as categorias e se profissionalizou aos 16 anos, Renyer terá sua primeira chance fora da Vila Belmiro. Ele também soma passagens pelas seleções brasileiras de base, quando foi monitorado por equipes internacionais.

O Guarani já confirmou quatro reforços para a disputa da Série B. Além de Renyer, o time bugrino já fechou com o volante Kaique, o meia Bruno Oliveira e o atacante Airton.

Ainda em busca de reforços, o Guarani segue preparação para a Série B do Campeonato Brasileiro, prevista para começar em 19 de abril. A estreia será diante do Vila Nova, fora de casa. O primeiro jogo como mandante será diante da Chapecoense na segunda rodada.