Esporte Apresentado no Grêmio, Reinaldo diz que saiu do São Paulo no momento certo

O Grêmio apresentou nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, o lateral-esquerdo Reinaldo, que assinou por duas temporadas e disputou as últimas cinco com a camisa do São Paulo. Ele deixou o clube paulista após perder espaço com o técnico Rogério Ceni.

“Muito feliz de vir aqui para o Grêmio. Era um momento de sair, de ir pra um novo desafio e vestir uma camisa do Grêmio pesada como é. Tenho certeza que vou ajudar bastante e será um desafio maravilhoso. Vou me dedicar muito para ajudar sempre”, afirmou o lateral.

Aos 33 anos, Reinaldo disse que defender as cores do Grêmio era um objetivo antigo. “Sempre tive a vontade de vir jogar no Grêmio, ser treinado pelo Renato (Gaúcho). Quando eu vinha jogar contra o Grêmio, na Arena, sempre era muito difícil e isso pesou pra minha vinda. O Grêmio sempre foi um time muito ‘copero’, que briga por títulos e isso vai voltar a ocorrer nesta reconstrução. Vestir essa camisa é um sonho que vira realidade”, declarou.

Reinaldo garante que está bem fisicamente para ajudar o Grêmio neste retorno do time à elite do futebol nacional. “Muito bem, vejo que ainda tenho condição de ajudar muito o Grêmio. Ano passado fiz mais de 50 partidas e ajudei o clube em que eu estava e aqui não será diferente, estarei muito bem fisicamente, fazer uma excelente pré-temporada para dar o máximo e honrar esse clube e todos que confiaram no meu trabalho”, completou.

No Grêmio, ele disputará posição com Diogo Barbosa, ex-lateral de Palmeiras e Cruzeiro. “Professor Renato me ligou. Quando ele ligou falei que queria vir. Tive uma conversa breve e deixei claro que queria vir para o Grêmio. Trabalhei com o Diogo no Sport. Um amigo que sempre conversávamos e agora a favor será uma disputa sadia, de gente grande, e tenho certeza que a lateral estará bem representada”, acrescentou.

Com a camisa 22, Reinaldo poderá fazer sua estreia com a camisa tricolor diante do Caxias, no estádio Centenário, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho.