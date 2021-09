Após vitória, técnico do Guarani mira clássico contra Ponte: ‘Partida diferente’

Após derrotar o CSA por 1 a 0 e encostar novamente no G-4 da Série B do Campoenato Brasileiro, o Guarani tem nove dias para se preparar para o confronto diante da Ponte Preta no próximo dia 17, uma sexta-feira, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela 24.ª rodada. Apesar do tempo livre, a cabeça da equipe bugrina já está no dérbi. Ao menos foi o que indicou o técnico Daniel Paulista.

“Sobre ter mais um período sem jogos, vamos procurar aproveitar da melhor maneira possível, como eu já adiantei. Um trabalho onde a gente possa novamente aproveitar os dias de treinamento. Trabalharemos durante o fim de semana todos os dias. Folgaremos agora depois desse jogo, mas depois, quando tivermos a reapresentação, vamos trabalhar durante todo o fim de semana, sem folga, visando a partida de sexta-feira, que a gente sabe que é uma partida diferente, como foi já no primeiro turno”, falou o treinador.

Daniel Paulista aposta em um jogo complicado apesar da Ponte Preta ainda seguir lutando contra o rebaixamento. “A gente vai se preparar muito bem para poder enfrentar a Ponte, que cresceu na competição, vem também em um momento muito bom. E a gente sabe das dificuldades que vai ser, mas a gente tem que estar preparado para novamente fazer um grande dérbi e tentar buscar mais um resultado positivo”, completou.

Guarani e Ponte Preta estão em momentos opostos. O time bugrino tem 37 pontos, na sexta colocação, apenas a dois do Botafogo, em quarto lugar. A Ponte Preta, por outro lado, é o 15º colocado, com 25. A equipe alvinegra ainda luta contra o rebaixamento, uma vez que o Vitória, na 17.ª posição, tem 23.

Antes do dérbi, a Ponte Preta ainda enfrenta o Cruzeiro, no próximo sábado, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), pela 23.ª rodada.