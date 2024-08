Após vacilo, Isaquias e Jacky avançam à semifinal do C2 500m na Olimpíada de Paris

O Brasil segue vivo na disputa por uma medalha na canoagem velocidade na prova do C2 500 metros na Olimpíada de Paris-2024. Nesta terça-feira, a dupla formada por Isaquias Queiroz e Jacky Godmann se classificou para as semifinais ao vencer sua bateria, com o tempo de 1min38s78. Os brasileiros haviam estreado com um susto, sem conseguir a vaga direta na semifinal.

Isaquias e Jacky haviam deixado escapar nos últimos 50 metros a vaga direta quando perderam força e ficaram apenas 21 milésimos atrás dos italianos Gabriele Casadei e Carlo Tacchini. Também foram surpreendidos pelos russos Zakhar Petrov e Korovashkov Alexey. Somente os dois primeiros colocados avançaram diretamente às semifinais, sem precisar passar pelas quartas de final.

“Estávamos na expectativa de passar direto para a semifinal. Não esperávamos que os russos estivessem tão bem. A gente queria ficar em primeiro na eliminatória. Mas é uma competição, faz uma prova, ás vezes erra. Erramos no calculo de sair muito forte, demoramos para baixar o ritmo na eliminatória. Na hora que era para subir de ritmo, eu travei e a gente cansou. Mas o momento de errar era esse, na eliminatória”, analisou Isaquias.

Passado o susto, nas quartas, os brasileiros reagiram na segunda metade da prova e terminaram na 1ª colocação. Os romenos Ilie Sprincean e Oleg Nuta e os italianos Loic Leonard e Adrien Bart foram os outros classificados.

A disputa por medalha no C2 500m será na quinta-feira. As semifinais estão programadas para as 6h20 (horário de Brasília) e a final acontece às 8h20.

Dono de quatro medalhas olímpicas, Isaquias Queiroz precisa alcançar o pódio no C2 500m se quiser igualar ao recorde de Rebeca Andrade, que chegou a seis medalhas com o ouro no solo na segunda-feira. O canoísta também vai disputar o C1 1000m, no individual.