Após usar reservas no clássico, Abel Ferreira deve escalar titulares em Fortaleza

O elenco do Palmeiras voltou aos treinamentos, nesta quinta-feira pela manhã, após a derrota no clássico diante do São Paulo, por 2 a 0, na noite anterior, no Allianz Parque. Mais do que o duelo com o Fortaleza, sábado, no Ceará, pela rodada 34 do Campeonato Brasileiro, a preocupação maior do técnico Abel Ferreira é preparar a equipe para a final da Copa Libertadores, dia 27, em Montevidéu, no Uruguai, diante do Flamengo.

O treinador contou com a presença do zagueiro Gustavo Gómez e o lateral-esquerdo Piquerez, que estavam com as seleções do Paraguai e Uruguai, respectivamente, para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar. Ambos foram desfalques contra Atlético-GO, Fluminense e São Paulo.

Os dois participaram das atividades juntamente com os atletas que atuaram pouco ou não jogaram contra o São Paulo. Foram aperfeiçoadas as trocas de passes, o controle de bola, além de jogadas específicas para o contra-ataque. Os titulares fizeram um trabalho regenerativo na academia.

O volante Felipe Melo e os atacantes Dudu e Deyverson, ausentes no clássico por causa de suspensão, ficam novamente à disposição da comissão técnica. Um time provável para o duelo com o Fortaleza poderá formar com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Piquerez; Felipe Melo (Danilo), Zé Rafael e Raphael Veiga; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

O Palmeiras volta a treinar na manhã desta sexta, quando Abel Ferreira deverá decidir qual time vai colocar em campo frente ao Fortaleza. No primeiro turno, em 7 de agosto, no Allianz Parque, o time cearense venceu por 3 a 2. O Palmeiras é o atual terceiro colocado do torneio nacional com 58 pontos, enquanto o Flamengo soma 63 e o Atlético-MG, 71.