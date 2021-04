Após trabalho preventivo, Fagner volta a treinar no Corinthians

Após ficar fora do treino de terça-feira, o lateral-direito Fagner retomou as atividades com os demais companheiros do Corinthians na tarde desta quarta, no CT Dr. Joaquim Grava. O jogador não apresenta lesão e deve reforçar o time paulista assim que os jogos forem retomados.

Nesta quarta, o jogador foi a campo e participou normalmente de toda a atividade do dia, realizada somente no período da tarde. Na terça, Fagner surpreendeu ao não participar dos trabalhos realizados em dois períodos. De acordo com o clube, ele fez apenas um “trabalho preventivo” e “reforço muscular”.

Com Fagner no gramado, o técnico Vagner Mancini dividiu o elenco em grupos de seis jogadores para um treino de marcação sob pressão e passes em espaço reduzido. Na sequência, liderou trabalho tático para ensaiar diferentes situações de jogo, principalmente contra-ataque e conclusões rápidas.

Sem saber ainda quando o time voltará a jogar, Mancini tem aproveitado o tempo disponível para treinos para diversificar as atividades. Na terça, por exemplo, comandou treinamento em dois períodos, algo incomum no clube. O time retoma as atividades na manhã desta quinta-feira.

Como o Paulistão segue paralisado, em razão das restrições impostas pelo governo do Estado de São Paulo, o Corinthians segue com a agenda vazia. Em tese, seu próximo jogo seria no dia 11, o clássico com o São Paulo, pelo Estadual. Mas, pela programação do governo, a previsão de reabertura é de começar no dia 12.