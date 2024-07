Após sugestão de Coutinho, Vasco anuncia retorno do volante Souza: ‘Maior desafio da carreira’

O Vasco anunciou neste domingo o retorno do volante Souza, que foi confirmado no clube um dia após a apresentação do principal reforço na temporada, o meia Philippe Coutinho. Ele assinou contrato até dezembro de 2025.

“Eu creio que é a oportunidade da minha vida. Sinceramente, joguei em inúmeros clubes, mas se for falar de missão, desafio acho que é o maior desafio da minha carreira e estou me preparando muito para suprir as expectativas não somente do torcedor dentro de campo, mas também fora de campo, na importância no dia a dia com os atletas, com os meninos que estão começando. Estou indo pra ajudar. Estou muito feliz e espero poder dar o meu melhor e alegrar o torcedor vascaíno”, disse o volante.

Souza foi uma das sugestões feitas por Coutinho ao presidente Pedrinho antes de assinar com o Vasco. Além dele, o nome de Alex Santana também foi apresentado e deve ser o próximo a ser anunciado pelo clube carioca.

Souza começou a carreira nas categorias de base do Vasco e foi peça importante no título da Série B em 2009, quando foi vendido ao Porto, de Portugal. Passou também por Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe, da Turquia, Al-Ahli, da Arábia Saudita, Besiktas, da Turquia, Beijing Guoan, da China, e Basaksehir, também da Turquia.

Em um vídeo divulgado pelo clube nas redes sociais, Souza recebe uma emocionante carta do seu filho Nicolas. “Quando a sua despedida aconteceu, eu ainda não havia nascido. Te vi ser campeão da Europa, se tornar um ídolo na Turquia. Morei em vários lugares do mundo, mas em todos os momentos seu sonho, seu maior desejo não estava ali. Ouvi você falar que estava com saudade de casa. Casa que eu não tinha vivido, mas era minha também”, disse o filho, antes de completar.

“Você me passou esse amor, cresci com você me contando que o Vasco te deu escola, comida e ajudou nossa família. Que nada do que temos hoje seria possível sem ele. Falou de São Januário, da torcida apaixonada e do seu grande sonho. E hoje, quando soube que ele iria ser realizado, resolvi escrever essa carta. Seu sonho também é meu, dos meus irmãos e da minha mãe. Estamos na nossa nova casa. Não vejo a hora de ver o caldeirão ferver com você jogando. Obrigado, pai”, finalizou.