Após sprint, Bagnaia vence corrida e fatura pontuação máxima na etapa de Portugal da MotoGP

A temporada 2023 da MotoGP começou da melhor forma possível para o atual campeão Francesco Bagnaia, da Ducati. Após vencer a inédita sprint race no sábado, o italiano foi o mais rápido no Circuito Internacional de Algarve, em Portimão, neste domingo e ficou com a primeira posição no GP de Portugal, conquistando pontuação máxima na etapa. O pódio da corrida ainda teve Maverick Viñales, da Aprilia, e Marco Bezzecchi, da VR46.

“Estou muito satisfeito. Comecei como queria e como o time queria, estou muito feliz e espero manter este desempenho ao longo da temporada. A pré-temporada foi muito boa também”, declarou Bagnaia, que conseguiu sua 12ª vitória na MotoGP.

A largada foi dominada por Miguel Oliveira, que ganhou rapidamente três posições e assumiu a liderança. Peco Bagnaia tirou intensidade para evitar contato com outros pilotos e aos poucos ganhou duas posições para roubar a liderança. Ele assumiu a frente da fila a 24 voltas do fim e manteve o domínio, chegando a ser ameaçado apenas por Viñales no restante do trajeto.

Pole position, Marc Marquez largou mal, perdeu posições e causou um acidente logo no início da prova. Ao tentar a ultrapassagem, o espanhol acertou em cheio o português Miguel Oliveira, que foi levado para o centro médico. Apesar do susto, os pilotos ficaram bem. Miguel teve uma pancada na perna direita, mas não houve fratura.

A briga pela quarta posição foi acirradíssima entre cinco pilotos a duas voltas do fim e terminou com Johann Zarco na frente. O piloto da Pramac ultrapassou Alex Márquez já na última volta. Brad Binder e Jack Miller ficaram na sexta e sétima posições, respectivamente. Atual vice-campeão, Fabio Quartararo enfrentou dificuldades no percurso e terminou em oitavo. O top 10 ainda teve Aleix Espargaró e Alex Rins.

Pol Espargaró e Enea Bastianini ficaram de fora da corrida deste domingo após acidentes sofridos nos treinos livres e na sprint race ao longo do fim de semana. Após cair na sprint race no sábado, Luca Marini voltou a sofrer acidente neste domingo e não terminou a prova. Raul Fernandez, Jorge Martin e Fabio Giannantonio também não terminaram a corrida.

Veja o resultado do GP de Portugal:



1º Francesco Bagnaia (Ducati), em 41min25s401

2º Maverick Viñales (Aprilia), a 0s687

3º Marco Bezzecchi (VR46), a 2s726

4º Johann Zarco (Pramac), a 8s060

5º Alex Márquez (LCR), a 8s125

6º Brad Binder (KTM), a 8s247

7º Jack Miller (Ducati), a 8s381

8º Fabio Quartararo (Yamaha), a 8s543

9° Aleix Espargaró (Aprilia), a 9s294

10º Alex Rins (Suzuki), a 11s591

11º Joan Mir (Suzuki), a 16s992

12º Taaki Nakagami (Honda), a 17s448

13º Augusto Fernandez (KTM), a 21s723

14º Franco Morbidelli (Yamaha), a 27s050

Não completaram a corrida – Raul Fernandez (KTM), Marc Marquez (Honda), Miguel Oliveira (KTM), Luca Marini (VR46), Jorge Martin (Pramac) e Fabio Di Giannantonio (Gresini).