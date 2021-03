Após simular dois pênaltis e ser expulso, Léo Chú pode ser punido no Grêmio

Uma cena inusitada aconteceu na noite de segunda-feira durante a partida entre São José e Grêmio, válida pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho. O atacante Léo Chú foi expulso após receber dois cartões amarelos por simulação. O jogador tentou enganar o árbitro Douglas Schwengber da Silva em duas ocasiões e foi mais cedo para o vestiário.

As duas tentativas de forjar uma penalidade foram na segunda etapa. Os lances são parecidos. Léo Chú entra na área driblando e simula o contato.

Após a partida, o auxiliar técnico Alexandre Mendes afirmou que conversaria com o atacante, que poderá ser punido internamente. Léo Chú tem 20 anos e tenta se firmar no time de Porto Alegre.

“Tem as cartilhas do Renato (Gaúcho, técnico do Grêmio). Possivelmente, a partir de uma análise mais criteriosa, a gente vai poder direcionar o jogador. Se a marcação foi correta, ou teve a simulação, o atleta vai ser punido. O caminho é esse. Orientar, direcionar e, se for o caso, punir”, disse Mendes.

Fora da partida conta o Juventude, marcada para esta quinta-feira, em Bento Gonçalves (RS), Léo Chú terá tempo de sobra para repensar sua atitude. O Grêmio lidera o Campeonato Gaúcho com 10 pontos e aproveita o início da temporada para testar seus jovens atletas.