Após revés para China no vôlei, Zé Roberto cobra foco da seleção: ‘Precisamos evoluir’

A derrota do Brasil para a China por 3 sets a 2, na estreia da seleção brasileira de vôlei feminino na Liga das Nações, em Nagoya, no Japão, mostrou ao técnico José Roberto Guimarães que ajustes precisam ser feitos para que a equipe possa ser candidata ao título da competição. Apesar de ter gostado da atitude do time, o treinador afirmou que existe muita coisa a ser corrigida.

“Temos que entender em quais pontos precisamos evoluir. Nos momentos decisivos do jogo não podemos cometer erros. Temos de usar esse jogo com a China como um aprendizado”, afirmou o treinador.

O confronto foi bastante equilibrado e o poder de reação da equipe foi destacado pelo comandante apesar da derrota. “Foi um grande jogo e eu estou saindo dessa partida feliz com o que o nosso time apresentou diante da seleção da China”, comentou o treinador.

Maior pontuadora entre as atletas do Brasil (21), a oposta Kisy foi um dos destaques da equipe brasileira. Eficiente no ataque, e também com boa presença na rede, (anotou quatro pontos de bloqueio) ela falou da estreia da seleção na competição.

“Estamos em processo de construção do time. Tivemos as nossas chances e temos que aprender com as situações que vivemos com as chinesas. Saímos com a sensação de que poderíamos ter vencido, mas deixamos passar algumas oportunidades. Agora é estudar e pensar no próximo jogo”, afirmou.

O Brasil volta à quadra nesta quinta-feira, às 6 horas (horário de Brasília) para enfrentar a Holanda. O jogo tem transmissão do Sportv 2. Depois disso, a equipe do técnico José Roberto Guimarães enfrenta a República Dominicana na madrugada de sábado, e, no domingo, encara a Croácia.