Após reunião, COI encaminha Brisbane como sede dos Jogos Olímpicos de 2032

A cidade de Brisbane, na Austrália, está muito perto de ser escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2032. Nesta quinta-feira, após uma reunião por videoconferência de membros de seu Comitê Executivo, o Comitê Olímpico Internacional (COI) definiu a candidatura australiana como válida e a colocará em votação no próximo dia 21 de julho em uma nova reunião em Tóquio, no Japão, onde dois dias depois começará a Olimpíada de 2020, adiada em um ano por causa da pandemia do novo coronavírus.

O encontro virtual desta quinta-feira serviu para discutir o relatório final da comissão de futuras sedes dos Jogos Olímpicos, que já tinha definido, em fevereiro deste ano, a candidatura de Brisbane como a favorita. “Agora está nas mãos dos membros do COI para votação no dia 21 de julho”, afirmou o alemão Thomas Bach, presidente da entidade.

Em maio, o vice-presidente do COI, o australiano John Coates, disse que a candidatura estava na última volta em direção a ser escolhida como sede dos Jogos Olímpicos de 2032. O dirigente não pode participar das discussões ou de uma possível votação, uma vez que haveria conflito de interesses.

A cidade localizada no estado de Queensland seria a primeira sede no novo esquema criado em 2019, que privilegia uma colaboração entre a candidata escolhida e o Comitê Olímpico Nacional, com uma linha de tempo definida, ao invés de competição entre diversas candidatas.

A proposta australiana para receber os Jogos de 2032 foi escolhida entre as da Alemanha, Coreias do Sul/Norte, Catar, Índia e Indonésia. Caso Brisbane não seja aprovada, poderá haver uma reconsideração com essas outras candidaturas.

Mas durante a apresentação em março deste ano, a candidatura de Brisbane recebeu forte apoio dos políticos do país, incluindo do primeiro ministro da Austrália, Scott Morrison. O país da Oceania já recebeu os Jogos Olímpicos em outras duas oportunidades: Melbourne-1956 e Sidney-2000.

Depois de Tóquio-2020, a Olimpíada será realizada em Paris, na França, em 2024, e em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 2028.