Esporte Após resultados favoráveis, Guarani termina 27ª rodada com 63% de chances de acesso na Série B

A 27 ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro foi muito favorável para o Guarani, afinal seus principais adversários na briga pelo acesso – Vitória, Sport, Novorizontino, Criciúma e Juventude – acabaram tropeçando e o time campineiro aproveitou para encontrar seu espaço no G-4, ao vencer por 1 a 0 a Chapecoense.

Terminando a rodada na terceira colocação com 47 pontos. Dois a menos que o líder Vitória, que tem 49 e dois a mais que o Vila Nova, que tem 45 e é o primeiro time fora do G-4. Por isso, segundo estatísticas do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Guarani tem 63% de chances de acesso.

Enquanto isso, os seus concorrentes pelo acesso têm as seguintes chances segundo o mesmo estudo: Vitória (76%), Sport (50%), Novorizontino (40%), Juventude (35%), Criciúma (33%), Vila Nova (32%), Atlético-GO (28%).

Embalado por quatro jogos sem derrota e duas vitórias seguidas, o Guarani volta a campo no próximo domingo quando recebe o Tombense, no Estádio Brinco de Ouro, às 15h45. Atuando em casa, espera se manter dentro do G-4.