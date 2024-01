Após quase 500 dias sem jogar, Osaka retorna com vitória em Brisbane; Murray é eliminado

Naomi Osaka voltou às quadras em grande estilo na noite deste domingo, após quase 500 dias ausente por causa da maternidade, ao derrotar a alemã Tamara Korpatsch por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (11/9, e avançar à segunda rodada do WTA 500 Brisbane, em quase 1h48min de partida.

“Nos últimos anos que joguei antes de ter minha filha, sinto que não retribui tanto amor quanto recebi. Isso é algo que quero fazer neste capítulo da vida. Agradeço muito às pessoas que vieram torcer por mim, porque sinto que houve um tempo em que eu era apenas uma criança tentando ver meus ídolos jogarem. Então, às vezes, parece realmente surreal jogar nessas quadras”, disse Osaka, claramente emocionada com a vitória.

Sem estar no ranking da WTA, Osaka sentiu falta de ritmo em seu retorno, mas isso não impediu que dominasse a alemã (84ª) e largasse na frente por 6/3. O segundo set foi disputado game por game e decidido apenas no tie-break. Ele conseguiu salvar dois sets points antes de confirmar a vitória.

“Sinto que joguei em um nível muito bom. Acho que minha adversária também jogou muito bem. Honestamente, tudo que consigo pensar é no nervosismo que tive. Então, foi importante passar pela estreia espero evoluir depois disso. Talvez algumas das minhas decisões em quadra não tenham sido as melhores. Mas acho que é melhor ter partidas mais difíceis porque isso me treinará para o que está por vir. Não quero dizer loucura, mas é muito exagerado pensar que minha primeira partida seria 6/1 e 6/1”, afirmou.

O próximo desafio da japonesa será a checa Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo e atual 39ª do ranking da WTA. Ela não costuma ter muita sorte contra a adversário. Em cinco confrontos, perdeu três e venceu dois.

MASCULINO

No masculino, Andy Murray não começou o ano com o pé direito. Ele foi derrotado na estreia do ATP 250 de Brisbane pelo búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 7/5 e 6/2, assim como aconteceu no US Open.

Dimitrov já foi campeão de Brisbane em 2017 e continuará na busca pelo bicampeonato diante do vencedor do duelo entre o australiano Li Tu e o alemão Daniel Atmaier.

Já Holger Rune, principal cabeça de chave do torneio e número 8 do ranking do ATP, venceu o australiano Max Purcell (45º) por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/4 e 6/2. Na próxima frase enfrentará o russo Alexander Shevchenko, que despachou o francês Luca Van Assche.