Após pressão e classificação suada, Cuca pede demissão do Corinthians

Treinador, que chegou ao clube há seis dias, era pressionado por conta de sombra do passado

O técnico Cuca durante o jogo contra o Remo, pela Copa do Brasil - Foto: Agência Corinthians

O técnico Cuca, do Corinthians, pediu demissão do cargo na madrugada desta quinta-feira (27). A saída ocorre após seis dias que chegou ao clube, período em que sofreu pressão por conta de sua condenação por estupro de uma menor na Suíça, no final dos anos 80.

Nesta quinta, o Corinthians conseguiu uma classificação suada contra o Remo, pela Copa do Brasil. O time alvinegro venceu por 2 a 0 no tempo normal e bateu a equipe do Pará por 5 a 4 nos pênaltis, na Neo Química Arena.

A demissão de Cuca ocorreu horas após o jogo, por volta de 1h30, durante um pronunciamento na coletiva de imprensa. “Foi um jogo demais. Pela primeira vez pude sentir o pulsar da Fiel, da Arena. Foi maravilhoso com a conquista desta vaga. Foi um dia vivido como um sonho, foi maravilhoso.”

O técnico então passou a falar sobre a pressão que sofreu nos últimos dias, que considerou um massacre.

“Foi quase um massacre, um pesadelo. Eu estava muito concentrado para este decisão com o Remo. Os jogadores me emocionaram, eles sentiram o que eu estava passando. Não quero ser vítima de nada, mas foi a pior coisa que se pode passar, quando invadem a rede social de suas filhas, de sua mulher com ameaças, ofensas descabidas”, comentou.

“Vou fazer 60 anos, você pesa o que vale a pena e o que não vale. Vale a pena minha família, a coisa mais importante para mim. Não esperava esta avalanche, coisas passadas há muito tempo, fui julgado e punido pela internet, mas não quero entrar em detalhes”, disse o treinador, que anunciou sua saída.

Róger Guedes reclama de ‘ataques’ de comentarista e defende Cuca

Róger Guedes, com quem trabalhou durante sua passagem pelo Palmeiras, lamentou a decisão do treinador e saiu em sua defesa, além de criticar “ataques” de membros da imprensa, em especial a comentarista Ana Thaís Matos, da TV Globo.

“Ontem mesmo fiquei uma hora na sala dele. O cara chorar na sua frente é f…. Infelizmente, vivemos num momento em que as pessoas julgam, colocam muito o dedo e não deixam a pessoa provar sua inocência”, afirmou o jogador, em zona mista após a vitória sobre o Remo.

“As pessoas precisam rever as falas. A Ana Thaís (Matos, comentarista da Globo) fala bastante. Particularmente em mim ela bate bastante, sem motivo algum.”

A contratação de Cuca pelo Corinthians para o lugar de Fernando Lázaro recolocou em evidência o escândalo de Berna, na Suíça, que aconteceu em 1987.

O técnico era jogador do Grêmio à época e foi condenado em 1989, pela Justiça do país europeu, por manter relação sexual com uma menina de 13 anos em um quarto de hotel.

“Não sei como essas pessoas dormem em casa com tanto ódio no coração. Infelizmente, conseguiram o que queriam. Parte da imprensa, não todos, mas parte da imprensa, de torcedores daqui e de outros clubes. Essas pessoas que têm tanto ódio estão felizes, e a gente, que é de coração bom, está triste porque queria o resultado, conseguimos com a força do trabalho dele”, disse Guedes.

Após a classificação do Corinthians, nos pênaltis, os jogadores abraçaram Cuca à beira do gramado, como um gesto de despedida e agradecimento pelo treinador. Segundo o próprio camisa 10 da equipe, “foram poucos dias, mas ele (Cuca) plantou o que queria”

“Fico triste por conhecer a pessoa que ele é, principalmente por vê-lo chorar, esposa, filhas tristes com isso, sendo atacados nas redes sociais. Não é ser humano a pessoa que faz isso. Espero que prove a inocência. Acredito nele, confio nele”, afirmou.

A família teria pedido para Cuca abandonar o cargo pela pressão das redes sociais. Tite e Vanderlei Luxemburgo são dois nomes apontados para assumirem a função. O próximo jogo do Corinthians é sábado, às 18h30, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

Com informações do Estadão Conteúdo