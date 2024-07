Após polêmicas e crise, técnico Erik ten Hag estende contrato com o Manchester United

Após polêmicas e até uma crise durante a temporada passada, o técnico Erik ten Hag estendeu seu contrato com o Manchester United nesta quinta-feira. O holandês, que tinha acerto até o fim da próxima temporada europeia, firmou vínculo até 2026, apesar da fraca campanha da equipe na última edição do Campeonato Inglês.

“Analisando estes últimos dois anos, podemos refletir com orgulho sobre os dois troféus que conquistamos e muitos exemplos de evolução em comparação a onde estávamos quando cheguei aqui”, comentou Ten Hag. “No entanto, também devemos deixar claro que ainda há muito trabalho pela frente para atingir os níveis esperados do Manchester United, o que significa um desafio pelos títulos ingleses e europeus.”

Contestado por parte da torcida, o treinador reforçou que está em “total unidade” com a direção do clube, apesar do risco de demissão que correu ao longo da última temporada. “Nas minhas discussões com o clube, encontramos total unidade na nossa visão para alcançar estes objetivos e estamos todos fortemente empenhados em fazer essa jornada juntos.”

Ten Hag viveu uma temporada tumultuada no United em razão dos resultados abaixo do esperado no Campeonato Inglês. O time terminou na oitava colocação da tabela, a pior posição dos últimos 34 anos. Em compensação, levou a equipe de Manchester ao título da Copa da Inglaterra em final contra o City. O troféu no último fim de semana da temporada inglesa amenizou a campanha no Inglês e deu sobrevida ao holandês na tradicional equipe europeia.

O treinador também protagonizou situações incomuns no futebol inglês, principalmente em seu relacionamento com a imprensa. Em abril, censurou três jornais (The Sun, The Mirror e Manchester Evening News), cujos jornalistas foram impedidos de fazer perguntas numa entrevista coletiva. O motivo era a insatisfação do técnico com críticas feitas pelos veículos após uma partida do United.

Ten Hag desembarcou no clube, vindo do Ajax, em 2022. Em sua primeira temporada, levou o United ao título da Copa da Liga Inglesa, o torneio doméstico de menor importância.

“Com dois troféus nas últimas duas temporadas, Erik reforçou o seu histórico como um dos treinadores de maior sucesso no futebol europeu. Embora a análise do clube sobre a temporada passada tenha destacado áreas que precisam ser melhoradas, também chegamos à conclusão clara de que Erik era o melhor parceiro com quem trabalhar para melhorar os padrões e os resultados”, disse o diretor esportivo do United, Dan Ashworth.