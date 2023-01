Esporte Após polêmica, Mozart se desculpa com torcida do Guarani

Após fala polêmica sobre a torcida do Guarani, em relação ao público no estádio em jogo no Paulistão, o técnico Mozart Santos se retratou nesta semana. Ele agradeceu pelo apoio e classificou os torcedores como “maior patrimônio” do clube.

“Eu falei em relação ao número de torcedores e em nenhum momento em tom de crítica. Pelo contrário, toda a vez que o torcedor está no estádio, nos fortalece. Em outros momentos em que a torcida esteve aqui de forma expressiva, nos ajudou. Entendo a maneira que foi interpretada, deles se sentirem ofendidos. Mas uma das coisas que mais prezo é respeito com a instituição e com a torcida, que é o nosso maior patrimônio”, esclareceu o treinador.

Após o empate sem gols com o Ituano, em casa, Mozart afirmou que o número de torcedores nos jogos tem sido baixo, o que gerou irritação de parte da torcida nas redes sociais.

Na segunda-feira, integrantes da torcida organizada estiveram presentes no estádio Brinco de Ouro para pedir explicações. Eles foram recebidos pelo executivo de futebol, Rodrigo Pastana e por André Marconatto, membro do Conselho de Administração e braço direito do atual presidente do Guarani, Ricardo Moisés.

Com o incômodo resolvido, o Guarani volta a campo nesta terça-feira, às 20h, quando enfrenta o Corinthians, na Neo Química Arena, na abertura da quarta rodada. O Guarani soma quatro pontos e está em segundo lugar do Grupo B, atrás do São Paulo, com cinco.