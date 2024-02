Após permanência no Paulistão, técnico da Ponte Preta mira vaga: ‘Será muito importante’

Além dos três pontos e da volta ao G-2, a vitória da Ponte Preta por 1 a 0 diante do Corinthians no domingo garantiu a permanência matemática na elite do Paulistão. O técnico João Brigatti, que sempre reforçou que esse era o principal objetivo do clube, comemorou e frisou que agora sim pensará na classificação às quartas de final.

“Vamos buscar coisas grandes neste ano. Isso passa primeiro pela permanência no Paulistão. Não estou pensando pequeno, esse era nosso primeiro objetivo. Conseguimos as vitórias recentemente que nos dão agora um segundo objetivo, que é buscar a classificação com mais tranquilidade”, projetou.

A vitória foi a primeira da Ponte Preta na Neo Química Arena. Brigatti minimizou a questão e disse que o mais importante é a evolução do elenco. “Temos que continuar humildes e com os pés no chão. Mais importante do que a vitória e quebra de tabu, é ver a evolução do nosso elenco. Vamos comemorar, mas terça-feira já nos reapresentamos com muita concentração para uma partida muito difícil em casa, que é o Novorizontino”, explicou.

O duelo com o Novorizontino será realizado no domingo, às 17h, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP). Brigatti pediu apoio da torcida. “Contamos com o apoio da torcida. É um elenco em formação, mas esse ano vamos buscar coisas grandes na Ponte Preta. Isso se passa pelo apoio da torcida e humildade desse elenco. Esse grupo é vitória e tenho certeza que vamos buscar a vitória, com muita humildade”, repetiu.

Depois do Novorizontino, a Ponte Preta encara na 12ª e última rodada o Santo André no Bruno José Daniel. Com a vitória, o time de Campinas tem 16 pontos em segundo lugar do Grupo B, que ainda tem Palmeiras (21 e um jogo a menos), Água Santa (14) e Guarani (6).