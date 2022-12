Após parceria de 17 anos, técnico Francisco Roig deixa equipe de Rafael Nadal

Depois de um trabalho em conjunto de 17 anos, o técnico Francisco Roig não faz mais parte da equipe de Rafael Nadal. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, por meio das redes sociais, pelo próprio tenista espanhol. O motivo do desligamento do treinador é priorizar um novo projeto também ligado ao tênis. Eles começaram a trabalhar juntos em 2005, quando Roig encerrou a sua carreira de tenista profissional.

Na postagem, Nadal também fala da importância de Roig no decorrer de sua trajetória. “Queria comunicar que Francis Roig está deixando o time. Ele foi uma pessoa importante na minha carreira e sou muito grato por todos esses anos de trabalho e amizade”, disse o texto do comunicado.

Além da gratidão e da importância que Nadal destacou na sua mensagem, o tenista espanhol manifesta ainda sucesso no novo projeto que Roig pretende comandar a partir de agora.

Esta nova fase de Roig inclui a formação de um grupo próprio de treinamento. O ex-técnico, no entanto, não informou quais jogadores vão participar desta nova etapa em sua vida profissional.

“Tomei essa decisão depois de muito pensar e entendo que chegou a hora de iniciar um trabalho que concentre mais um atleta. Vai ser uma nova etapa com um projeto muito interessante”, afirmou.

A longa parceria de 17 anos entre os dois é a base do sucesso do tenista espanhol ao logo do tempo em que os dois trabalharam juntos. A conquista do primeiro Roland Garros de Nadal, em 2005, já foi sob as orientações de Roig.