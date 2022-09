Após pancada, Cristiano Ronaldo treina de olho roxo com seleção de Portugal

A forte pancada que sofreu no rosto, no jogo de sábado, não tirou Cristiano Ronaldo do treino da seleção de Portugal, nesta segunda-feira. O atacante participou normalmente da atividade, apesar de exibir um hematoma no olho direito.

Com o olho roxo, Cristiano Ronaldo treinou sob o comando do técnico Fernando Santos em preparação para o jogo contra a Espanha, na terça, na cidade de Braga. O confronto, pela sexta e última rodada do Grupo 2 da Liga 2, decide vaga na semifinal da Liga das Nações da Uefa.

O jogador do Manchester United chamou a atenção na vitória sobre a República Checa, no sábado, ao sofrer uma forte pancada no rosto logo aos 12 minutos de jogo. Cristiano Ronaldo entrou numa disputa de bola aérea com o goleiro Tomás Vaclík e levou a pior. O português caiu no gramado com um forte sangramento no rosto, na altura do nariz e justamente do olho direito.

Apesar da pancada e do susto, o atacante seguiu em campo e jogou os 90 minutos. Ele não balançou as redes, mas foi o responsável pela assistência do gol marcado por Diogo Jota, nos minutos finais. Os portugueses golearam os checos por 4 a 0.

A seleção de Portugal lidera o Grupo 2 da Liga A, com 10 pontos, contra oito dos espanhóis, que perderam da Suíça por 2 a 1 no mesmo sábado – os suíços serão adversários do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo do Catar.