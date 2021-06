Esporte Após oito meses, Thiago Maia lamenta retorno aos gramados com derrota do Flamengo

Recuperado de grave lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por oito meses, o volante Thiago Maia retornou aos gramados na manhã deste domingo. Só que a derrota para o Juventude, por 1 a 0, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, não era o resultado que o jogador esperava.

Mais do que retornar aos gramados, Thiago Maia vestiu a camisa 8 do Flamengo, que vinha sendo utilizada por Gerson, negociado com o Olympique de Marselha, da França e já fora do clube.

Na saída do gramado do Alfredo Jaconi, o volante comentou que não era esse o resultado que ele queria no seu retorno aos gramados. Mas já pregou foco para buscar a reabilitação na próxima rodada, quinta-feira, diante do Cuiabá.

“Eu ficaria mais feliz se saíssemos com a vitória. Me recuperei, estou mais forte e confiante. Agora é concentrar para o próximo jogo sair com a vitória”, se limitou a dizer após a partida deste domingo.

O Flamengo voltará a campo na quinta-feira para enfrentar o Cuiabá, às 20 horas, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O time é o 8° colocado com nove pontos ganhos após a abertura da rodada e necessitará resgatar os pontos perdidos para voltar à briga pelo título.