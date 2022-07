Após o Mundial de Oregon, Vitor Hugo sonha com vaga nas Olimpíadas de Paris

Morador da Cidade Jardim, em Americana, esteve no time do revezamento 4x400 m misto nos Estados Unidos

O atleta americanense Vitor Hugo de Miranda, de 25 anos, comemorou sua participação no Campeonato Mundial de Atletismo de Oregon, nos Estados Unidos, onde fez parte do time do revezamento 4×400 m misto. Em entrevista ao LIBERAL, ele também falou sobre o sonho de conquistar uma vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

Na competição em solo norte-americano, Vitor, que treina na equipe Orcampi, de Campinas, esteve presente no revezamento 4×400 m misto, ao lado de Douglas Mendes, Tiffani Marinho e Tabata Vitorino. O grupo fechou a disputa na 14ª colocação da classificação geral.

Vitor treina na equipe Orcampi, de Campinas – Foto: Carol Coelho / CBAt

Apesar das participações com a equipe do revezamento, o foco do atleta está mesmo nos 400 m rasos, sua principal prova, na qual é o segundo colocado do ranking brasileiro.

“O foco é a Olimpíada de 2024, o Mundial de 2023 também. O meu sonho é ser finalista olímpico, medalhista olímpico”, comentou o atleta.

Ele ainda falou sobre o objetivo nos 400 m e não no revezamento 4×400 m misto, que o levou à competição. “Eu falo mais no individual, nos 400 m, porque o 4×4 (revezamento 4×400) é mais uma consequência do meu individual. Em revezamento depende da equipe inteira”, explicou.

Sonho do atleta é conquistar uma vaga nos 400 m rasos nos Jogos Olímpicos de Paris – Foto: Carol Coelho / CBAt

Além de Vitor Hugo, Americana tem no Mundial de Oregon o atleta Felipe Bardi, que correu as eliminatórias dos 100 m rasos na última semana e vai disputar o revezamento 4×100 m rasos a partir desta sexta-feira (22).

TRAJETÓRIA

Antes de chegar à seleção brasileira, Vitor, que mora em Americana, na Cidade Jardim, passou por várias etapas, inclusive pela escolinha da modalidade do município, no Centro Cívico, onde começou a treinar com 14 anos.

“Eu comecei na escolinha de atletismo de Americana, porque o meu irmão começou a fazer. Aí comecei a destacar e fui para o [alto] rendimento. O treinador da escolinha foi para o Sesi, aí ele me passou para lá com o Felipe Bardi. Fiquei quatro anos no Sesi e fui mandado embora, como deu a idade e eram poucas vagas. Aí consegui uma vaga na Orcampi e até hoje estou lá”, finalizou.