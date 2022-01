Após levar 3 a 0, Flamengo busca empate heroico e avança em primeiro na Copinha

Após estar perdendo por 3 a 0, o Flamengo foi valente e, mesmo com muitas baixas, buscou o empate por 3 a 3 com o Oeste, na noite desta terça-feira, na Arena Barueri, em Barueri, no encerramento da terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

À beira do campo, Fábio Matías foi chamado pelo Flamengo, na segunda-feira, para comandar os trabalhos do time profissional que iniciará o Campeonato Carioca no final do mês, já que Maurício Souza foi demitido. Com isso, o seu auxiliar no sub-20, Luiz Felipe Santos, assumiu o time.

Já classificado à segunda fase, o Flamengo também optou por fazer uma série de mudanças na formação titular, principalmente para descansar os outros jogadores que atuaram nas duas primeiras rodadas, caso do camisa 10 Matheus França. E, obviamente, o entrosamento foi afetado.

Flamengo e Oeste encerraram a primeira fase com os mesmos sete pontos, mas com os cariocas ficando na liderança por ter melhor saldo de gols: 14 a 7.

Assim, o Flamengo enfrentará na segunda fase o Náutico-PE, segundo colocado do Grupo 30, enquanto o Oeste terá pela frente o Ibrachina-SP, líder do Grupo 30. Datas, horários e locais ainda não foram oficializados pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Com bola rolando, o Flamengo não viu a cor da bola no primeiro tempo e desceu para o vestiário perdendo por 3 a 0. Popó abriu o placar logo aos cinco minutos e depois Tite, aos nove e aos 16, também balançou as redes para o time paulista.

No segundo tempo, o Flamengo voltou com algumas mudanças e melhorou o seu futebol. Tanto é que fez o primeiro aos nove minutos, com Victor Hugo, e logo depois o segundo gol com Mateusão, aos 13, recolocando os cariocas na partida.

Com 3 a 2 no placar e jogando pelo empate, o Flamengo seguiu em cima do Oeste até a reta final do segundo tempo e encontrou o empate aos 45 minutos, quando Cassiano aproveitou cruzamento e finalizou forte, no alto, sem chances de defesa para o goleiro.

Confira os confrontos da 2ª fase:

Votuporanguense-SP x Guarani-SP

Vila Nova-GO x Bahia-BA

Mirassol-SP x Atlético-MG

Linense-SP x Sport-PE

Ponte Preta-SP x Jacuipense-BA

Fluminense-RJ x Francana-SP

Nova Iguaçu-RJ x Ferroviária-SP

Santos-SP x Chapadinha-MA

Novorizontino-SP x Castanhal-PR

Grêmio-RS x Santa Cruz-PE

Falcon-SE x Velo Clube-SP

Athletico-PR x América-MG

XV de Piracicaba-SP x Taubaté-SP

Botafogo-RJ x São José-RS

Corinthians-SP x Ituano-SP

Fortaleza-CE x Resende-RJ

Desportivo Brasil-SP x Ceará-CE

São Bernardo-SP x Iape-MA

ABC-RN x Retrô-PE

Cruzeiro-MG x Red Bull Bragantino-SP

São Paulo-SP x EC.São Bernardo-SP

Londrina-PR x São Caetano-SP

Audax-SP x SKA Brasil-SP

Vasco-RJ x Joinville-SC

Internacional-RS x Flamengo-SP

Avaí-SC x Portuguesa-SP

Atlético-GO x Água Santa-SP

Palmeiras-SP x Mauá-SP

Canaã-BA x Real Brasília-DF

Coritiba-PR x Juventus-SP

Flamengo-RJ x Náutico-PE

Ibrachina-SP x Oeste-SP