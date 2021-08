Após grave lesão, Van Dijk renova com o Liverpool por mais dois anos até 2025

A diretoria do Liverpool anunciou, nesta sexta-feira, a renovação de contrato com Virgil van Dijk por mais duas temporadas, o estendendo até junho de 2025. O zagueiro holandês, de 30 anos, eleito o melhor jogador, pela Uefa, em 2019, recebe uma mensagem de confiança do clube, depois de ter ficado afastado do gramado durante nove meses devido a uma grave lesão – rompeu os ligamentos do joelho direito em outubro de 2020.

Van Dijk regressou aos treinamentos, sem limitações, em julho, após uma temporada na qual disputou apenas oito jogos. “Infelizmente, a última temporada foi para esquecer e também para aprender, mas estou muito feliz aqui e continuarei nos próximos anos”, disse o jogador, em declarações publicadas no site oficial do Liverpool.

“Desde o primeiro dia que cheguei ao clube, sinto grande apreço dos torcedores, dos meus companheiros e de todo o staff (comissão técnica). Me sinto um membro importante do Liverpool”, prosseguiu Van Dijk. “É algo de que tenho muito orgulho, de que minha esposa e meus filhos têm muito orgulho. Todo o trabalho árduo que fizemos até agora continua e estou ansioso pelo que o futuro trará com o Liverpool. Estou muito feliz, muito feliz e orgulhoso”.

Van Dijk chegou ao Liverpool em janeiro de 2018, proveniente do Southampton, em uma negociação de 85 milhões de euros (R$ 524,2 milhões na cotação atual). Já disputou 130 jogos e marcou 13 gols. O zagueiro holandês, que começou a carreira no Groningen, de seu país, também jogou pelo Celtic, da Escócia.