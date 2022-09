Após gol pelo Santos, Luan quer retomar a confiança para seguir na Vila Belmiro

Autor do gol que abriu o caminho para a vitória de 2 a 0 sobre o Athletico-PR nesta terça-feira, Luan quer fazer do Santos uma retomada em sua carreira. Emprestado pelo Corinthians até o final da temporada, o jogador garante que o objetivo é seguir na Vila Belmiro para buscar uma sequência e fazer o máximo para ajudar o time nesta reta final de Brasileiro.

Em entrevista ao Seleção Sportv, o atacante falou sobre manter o foco para aproveitar a oportunidade de voltar a brilhar com uma camisa tradicional.

“No momento, só estou com pensamento no Santos. Poder dar o melhor aqui, voltar a jogar bem e ter oportunidade de mostrar meu futebol. Estou muito feliz, bem confiante. Esse gol, para mim, foi bem especial”, afirmou o atacante que ganhou a confiança do técnico interino Orlando Ribeiro.

O dia seguinte ao da vitória sobre os paranaenses foi de agradecimentos e também de esperança em dias melhores no futebol. “Espero dar continuidade, que seja o primeiro de muitos gols com essa camisa. Agradeço a Deus e a meus companheiros que me deram essa oportunidade. Meu pensamento está no Santos e poder dar sequência no campeonato”, afirmou o atleta.

Recuperar a confiança foi outro assunto abordado na entrevista. Diante da oportunidade dada pelo Santos para que possa dar a volta por cima, ele agora quer acelerar os passos pra voltar a viver grandes momentos como no ano de 2017, quando foi eleito o melhor jogador da América do Sul defendendo o Grêmio.

“Acho que todo jogador, quando fica sem jogar, afeta um pouco a confiança. A confiança é essencial. Todos os jogadores, direção, comissão técnica acreditam em mim e me dão esse apoio. Isso é essencial para que eu possa voltar a jogar em alto nível. Tenho certeza que, com a volta da confiança e fazendo gols, tenho tudo para dar continuidade”, comentou o atleta.

Luan falou também do papel desempenhado dentro de campo nos 2 a 0 desta terça-feira. Escalado para atuar próximo ao centroavante Marcos Leonardo, ele disse estar acostumado com a função.

“Joguei assim durante a maior parte da minha carreira. Lado a lado com o camisa nove. Já estive em outras posições, mas é a função onde mais atuei. Pude ajudar no primeiro combate aos zagueiros. Entendíamos que o jogo deles era bola mais longa. O professor passou isso para gente e ficou mais fácil atuar no espaço atrás do volante.”

O próximo jogo do Santos no Brasileiro é contra o Internacional, no próximo sábado, em Porto Alegre. Com 37 pontos, o time santista busca uma aproximação junto ao pelotão de frente nesta reta final de Campeonato Brasileiro.