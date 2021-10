Após empates e críticas, São Paulo anuncia saída do técnico Hernán Crespo

13 out 2021 às 16:14 • Última atualização 13 out 2021 às 17:45

Time do Morumbi vem de cinco empates consecutivos no Brasileirão e briga para se afastar da zona de rebaixamento

Treinador comandou o São Paulo por oito meses, no qual ajudou o time a encerrar o jejum de títulos de quase nove anos - Foto: Rubens Chiri - saopaulofc.net

O técnico Hernán Crespo não resistiu às oscilações do São Paulo nas últimas semanas e deixou o cargo nesta quarta-feira, informou a direção do clube nesta tarde. O time do Morumbi vem de cinco empates consecutivos no Brasileirão e briga para se afastar da zona de rebaixamento.

“O São Paulo agradece aos profissionais pelo trabalho e pela dedicação demonstrados durante todo o período em que defenderam nossas cores, e pela conquista do título do Estadual, triunfo esse que não era obtido desde 2005. De imediato, o clube abrirá um processo de busca no mercado pelo novo treinador”, anunciou o clube, em comunicado.

Crespo deixa o clube na companhia do auxiliar técnico Juan Branda, dos preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Sato, do preparador de goleiros Gustavo Nepote e do analista de desempenho Tobías Kohan.

O treinador comandou o São Paulo por oito meses, no qual ajudou o time a encerrar o jejum de títulos de quase nove anos ao liderar a equipe na conquista do Campeonato Paulista, no início do ano. No total, foram 53 partidas, com 24 vitórias, 19 empates e dez derrotas, gerando um aproveitamento de 57,23% dos pontos disputados. Esses números não levam em conta os quatro jogos em que a equipe foi comandada pelo auxiliar Juan Branda, quando Crespo se recuperava da covid-19.

A saída do treinador argentino vinha se desenhando nas últimas semanas. E não somente pela fraca performance no Brasileirão, onde o time ocupa o 13º lugar, com 30 pontos. Ou pelas duras quedas tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Libertadores, quando foi eliminado pelo rival Palmeiras, com direito a uma derrota por 3 a 0.

O clima com o elenco piorou e as críticas de fora começaram a pesar, a ponto de Muricy Ramalho, coordenador de futebol do clube, intervir na semana passada em defesa de Crespo. Muricy até compareceu a um dos treinos para demonstrar apoio ao técnico.

Nos últimos dias, até empresários de jogadores, como Orejuela e Benítez, passaram a pressionar o treinador. No caso de Orejuela, o atleta ficou fora das últimas partidas mesmo após se recuperar de lesão. E, ao preterir Orejuela, Crespo acabou escalando um meia, Igor Gomes, para atuar improvisado como lateral-direito. Nesta semana, o agente de Benítez disse que o jogador deixaria o clube se não ganhasse mais chances com o treinador.