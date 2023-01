Esporte Após empate sem gols com a Inter, Corinthians treina de olho no Guarani

Sem tempo a perder, o Corinthians realizou neste domingo o primeiro treino de preparação para o duelo com o Guarani, marcado para terça-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Paulistão. Os titulares no empate sem gols com a Inter de Limeira fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os reservas trabalharam sobre os olhares de Fernando Lázaro.

O treino deste domingo contou com mais quatro jogadores das categorias de base do Corinthians. Completaram a atividade: o zagueiro Murilo, o meia Matheus Araújo, além dos atacantes Arthur Sousa e Wesley.

Os atletas iniciaram as atividades do dia com ativações na academia e, aqueles que atuaram por mais de 45 minutos no sábado permaneceram na parte interna do CT para um trabalho regenerativo. No gramado, os demais jogadores iniciaram um trabalho de aquecimento e, na sequência, o técnico Fernando Lázaro promoveu um treino de posse de bola em espaço reduzido. Também houve uma atividade de enfrentamento entre equipes.

O meia Giuliano, que saiu de campo diante da Inter com dores no tornozelo, será mais bem avaliado para saber a real gravidade da lesão. O que se sabe é que dificilmente terá condições de estar em campo diante do Guarani. Ele iniciou o tratamento ainda no banco de reservas do estádio Major Levy Sobrinho com uma bola de gelo no local da lesão.

Com isso, a expectativa é que o Corinthians entre em campo frente ao Guarani com: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Du Queiroz e Renato Augusto; Ángel Romero, Yuri Alberto e Róger Guedes.

O Corinthians soma quatro pontos no Grupo C do Paulistão, que conta ainda com São Bento, Ferroviária e Ituano.