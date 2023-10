Esporte Após eliminações, Melo e Matos vão formar dupla pela 1ª vez no Masters de Xangai

Após sofrerem eliminações por diferentes torneios, neste fim de semana, Marcelo Melo e Rafael Matos vão formar dupla pela primeira vez no circuito. Os dois tenistas brasileiros vão jogar juntos no Masters 1000 de Xangai, na China, que começa no dia 4, quarta-feira.

Mais experiente, Melo já foi campeão do torneio chinês por três vezes, em 2013, 2015 e 2018. Matos, por sua vez, competirá no piso rápido de Xangai pela primeira vez na carreira. Melo é o atual 40º do ranking de duplas, enquanto o compatriota é o 43º da lista.

Eles entraram na chave de duplas de última hora. “Foi de última hora, ele me chamou ontem. Será nossa primeira vez jogando juntos. Muito feliz com isso, é um cara que admiro bastante pela grande carreira que tem e pela pessoa que é, me dou muito bem. Estou bem feliz de jogar este torneio e ao lado dele”, comentou Matos. “Vai ser bem legal jogar com o Rafa em Xangai. Sempre falávamos que uma hora íamos estar em um torneio juntos”, disse Melo.

Neste domingo, Melo se despediu da chave de duplas do Torneio de Pequim, de nível ATP 500. Ele e o alemão Alexander Zverev foram eliminados nas quartas de final pelo croata Ivan Dodig e pelo americano Austin Krajicek por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 4/6 e 11/9. Brasileiro e alemão chegaram a ter dois match points, mas não tiveram sucesso.

“Infelizmente não deu por aqui. Tivemos dois match points para ganhar da dupla número 1 do mundo hoje. Uma pena não ter avançado, estávamos jogando muito bem”, lamentou o tenista mineiro.

Matos, por sua vez, vem de derrota no Torneio de Astana, de nível ATP 250, no Casaquistão, ao lado do português Francisco Cabral. Eles perderam dos holandeses Robin Haase e Botic Van de Zandschulp por 6/1 e 6/4.