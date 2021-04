Após eliminação na Champions, Bayern de Munique passa por desmanche

Nem mesmo as melhores casas de apostas em ApostasEsportivas24 acreditavam que o Bayern de Munique seria eliminado tão precocemente na Liga dos Campeões da Europa. Os atuais campeões da competição ainda eram os alvos das melhores apostas diante do Paris Saint Germain, mesmo com a derrota por 3 a 1 no primeiro jogo, jogando na Alemanha.

Time venceu o jogo da volta, mas foi eliminado pelo PSG de Neymar – Foto: C.Gavelle / PSG

No jogo da volta, o Bayern venceu por 1 a 0, placar que não foi suficiente para colocá-lo na semifinal do maior torneio de clubes do mundo. Com o resultado, o time que na temporada passada chegou ao título com uma goleada por 8 a 2 contra o Barcelona e venceu o mesmo PSG na final, vai agora passar por um processo longo e importante de reestruturação. As mudanças incluem a saída de estrelas da equipe e muito provavelmente da comissão técnica.

O caminhão de dúvidas que influenciam o futuro do Bayern de Munique neste momento pode começar pelo futuro do treinador Hansi Flick. Algumas variáveis impactam a sequência do treinador no clube.

A primeira delas tem a ver com os diversos desentendimentos com o diretor esportivo Hasan Salihamidzic, ex-jogador do Bayern. Os desencontros entre treinador e dirigente são públicos e todos sabem que a relação deles não é boa. Outro fator que pode acelerar a saída de Flick do Bayern é sua possível ida para o comando da seleção nacional, na vaga de de Joachim Löw, que deixou o comando do time principal de futebol masculino neste ano.

Flick também tem manifestado certa insatisfação com o atual elenco e pela falta de peças de reposição. Ele já manifestou o desejo de ter um plantel maior, mas não teve o pedido atendido pela diretoria. Na partida decisiva, por exemplo, jogadores como Robert Lewandowski ou Leon Goretzka, ausentes do duelo contra o PSG, não tinham substitutos à altura.

O treinador ainda pode ficar com o título do Campeonato Alemão, já que o Bayern lidera com seis pontos de vantagem para o segundo colocado, o Red Bull Leipzig. Ainda assim, mais um campeonato nacional está longe de ser o principal objetivo de um clube que se acostumou a conquistar a Europa com frequência.

A reformulação do Bayern também vai afetar o elenco. No final desta temporada, pelo menos três jogadores que fizeram história no clube deixarão o time . Alaba, Javi Martinez e Jerome Boateng devem deixar Munique, mas por razões diferentes. Pesa, no entanto, a saída de três jogadores que são líderes do elenco. Com isso, dos veteranos de 2013, apenas Manuel Neuer e Thomas Müller permanecerão .