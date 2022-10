Esporte Após domínio da Ferrari, Russell faz melhor tempo do 2ª treino no GP do México

Após dobradinha dos ferratistas Sainz e Leclerc no primeiro treino livre do GP do México, nesta sexta-feira, a segunda sessão terminou com George Russel, da Mercedes, como o piloto com a volta mais rápida do dia, ao anotar o tempo de 1min19s970. Yuki Tsunoda e Esteban Ocon fizeram o segundo e o terceiro melhor tempo do treino que durou 1h30 por causa dos testes dos pneus protótipos da Pirelli para 2023.

A sessão foi de saldo positivo para a Mercedes, já que Lewis Hamilton foi o quarto mais rápido, seguido pelo mexicano Sergio Pérez, que briga pelo vice-campeonato do Mundial de Pilotos com Charles Leclerc, dono da sétima posição do TL2 após ter problemas no carro. O campeão antecipado Max Verstappen ficou entre os dois, em sexto. Carlos Sainz, Valtteri Bottas e Pierre Gasly completaram o top 10.

Os primeiros 30 minutos no TL2 foram de domínio de George Russel, que não foi para a pista para a primeira sessão, já que a Mercedes colocou o reserva Nyck de Vries para correr como forma de cumprir o regulamento que prevê oportunidades para jovens pilotos nas equipes. Russell assumiu o carro com bastante ímpeto para o TL2 e fez uma volta de 1min19s970 para se tornar dono do melhor tempo

Além do britânico da Mercedes, Yuki Tsunoda, da AlphaTauri,, Kevin Magnussen, da Haas, Esteban Ocon, da Alpine, e Alexander Albon, da Williams voltarão aos seus carros após deixaram a participação no TL1 para Liam Lawson, Pietro Fittipaldi, Nyck de Vries, Jack Doohan e Logan Sargeant, respectivamente.

Yuki Tsunuda, da Alpha Tauri, e Esteban Ocon, da Alpine, também foram bem no primeiro terço, alcançado o segundo e terceiro melhor tempo, respectivamente. Companheiro de Russell, Lewis Hamilton deu sinais de força da Mercedes e apareceu em quarto, seguido pelo piloto da casa Sergio Pérez. Verstappen, Leclerc, Sainz, Bottas e Pierre Gasly completavam o top 10, na mesma formação que o treino terminou.

Quando o treino estava perto de completar uma hora, Leclerc rodou na pista após perder a traseira e bateu na barreira de proteção da curva 8, o que o tirou da sessão e forçou uma bandeira vermelha enquanto a Ferrari era retirada da pista. No momento em que o treino foi retomado, faltavam 37 minutos para o cronômetro zerar.

O tempo na cidade do México fechou nos minutos finais e houve receio de que a chuva pudesse cair a qualquer momento, mas o treino foi encerrado com a pista seca. No fim das contas, não houve mudanças na classificação e o treino foi encerrado um minuto mais cedo porque o chinês Guanyu Zhou teve problemas no carro, fazendo a bandeira vermelha ser acionado novamente.