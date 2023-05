Após discussão e expulsões, dupla da Ponte Preta será julgada e pode virar desfalque

A Ponte Preta vem sofrendo com desfalques por suspensão nesta Série B do Campeonato Brasileiro e pode ganhar mais dois para a sequência. Isso porque o meia Matheus Jesus e o atacante Jeh foram denunciados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela discussão que tiveram no duelo com a Chapecoense, no final de abril – o jogo terminou empatado por 1 a 1.

Os dois jogadores tiveram forte discussão após o apito final. Apesar de não haver agressão, houve xingamentos e o árbitro expulsou a dupla. Eles foram denunciados com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “assumirem qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva”.

O julgamento será realizado no dia 31, às 10h, no Plenário do STJD, no Rio de Janeiro. Se forem considerados culpados, a pena varia de um a seis jogos de suspensão, um já cumprido de forma automática.

O atacante Jeh, aliás, também está suspenso para a próxima rodada, pois recebeu o terceiro cartão amarelo, assim como o lateral-esquerdo Artur. No ataque, o substituto imediato seria Eliel, que ainda se recupera de lesão. A alternativa seria deixar Pablo Dyego centralizado para colocar outro atacante de beirada, como Dudu.

Após empatar o clássico com o Guarani por 1 a 1, a Ponte Preta chegou a seis pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento, em 17º lugar. Na quarta-feira, às 21h30, o time volta a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís (MA).