Após dia perfeito em Wimbledon, Bia Haddad promete jogar ‘tênis de alto nível’

A sexta-feira em Wimbledon foi especial para Bia Haddad. A brasileira conquistou duas vitórias. Primeiro, ao lado da polonesa Magdalena Frech, a tenista paulista venceu a dupla formada por Kuzmova e Rus por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Logo depois, com Bruno Soares de parceiro, levou a melhor contra Rafael Matos e Lyudmyla Kichenok por 2 a 0, parciais de 7/6 e 6/3. Ela falou sobre a evolução após cair na primeira rodada do simples.

“Estou feliz com o dia. Acho que foi um dia em que eu consegui melhorar o meu nível de tênis, tanto na dupla feminina quanto na dupla mista. Melhorei o meu saque e a devolução, que eu tinha feito um pouco abaixo tanto em simples quanto na primeira rodada das duplas”, analisou a brasileira.

Bia falou também sobre o reencontro com Rafa Matos, seu amigo de infância. “Foi muito bacana compartilhar a quadra com o Rafa, conheço ele desde os 10 anos de idade. Tenho certeza que foi um momento muito especial para nós. Uma pena que alguém seria eliminado de cara, mas feliz que nós demos um jeito de ganhar o jogo. Agora vou continuar buscando os meus objetivos aqui, que são fortalecer o meu jogo agressivo, no saque e na devolução, e jogar um tênis de alto nível para ficar o máximo de tempo possível nas duplas”, concluiu a paulista.

Nas duplas femininas, Bia Haddad voltará à quadra, pelas oitavas de final, para encarar a americana Nicole Melichar-Martinez e a australiana Elen Perez, que passaram, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, pela italiana Elisabetta Cocciaretto e a búlgara Viktoriya Tomova.

Já nas mistas, os brasileiros Bia Haddad e Bruno Soares enfrentarão os vencedores de Behar/Schuurs x Peers/Dabrowski, que serão conhecidos apenas neste sábado.