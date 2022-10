Esporte Após derrota na Sul-Americana, São Paulo sonha com vaga na próxima Libertadores

O elenco do São Paulo se reapresentou, nesta segunda-feira, após a derrota na final da Copa Sul-Americana, diante do Independiente del Valle, em Córdoba, na Argentina. Derrotado em todos os torneios no ano, os jogadores têm como missão para salvar a temporada buscar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Para isso, os comandados de Rogério Ceni terão uma série de ‘decisões’ pela frente.

Em 13º lugar, com 37 pontos, o time tricolor enfrenta América-MG, em Belo Horizonte,a quinta-feira, em um ‘duelo de seis pontos’, pois o adversário é exatamente o oitavo colocado, fechando a zona de classificação para a Libertadores, com 42 pontos.

Na sequência do Brasileirão, o São Paulo terá pela frente Botafogo, mais um rival na disputa por um lugar na Libertadores/2023, além de Coritiba, Juventude e Atlético-GO, times que lutam contra o rebaixamento. O adversário mais complicado será o líder Palmeiras, dia 16, no Allianz Parque.

Fora do time desde de julho por causa de dores no púbis, o meia André Anderson participou do treino desta segunda-feira e poderá ser a novidade na relação de Ceni para enfrentar o América-MG.

O São Paulo volta aos treinos na manhã desta terça-feira, quando o treinador vai começar a definir o time titular que vai entrar em campo no Estádio Independência.