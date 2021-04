Esporte Após derrota, Allan Aal despista sobre risco de demissão no comando do Guarani

A segunda derrota seguida no Campeonato Paulista voltou a colocar em xeque o trabalho de Allan Aal no Guarani. O treinador, porém, despistou quando foi perguntado se sentia pressionado no cargo. “A questão de você se sentir ameaçado… Eu acho que não é essa a palavra, eu acho que você tem que ser responsável, se sentir importante no processo”, comentou.

Allan Aal destacou a importância dos resultados, mas enalteceu o desempenho do time. “É muito importante que você tenha resultado para que você tenha consistência no trabalho, mas eu tenho certeza, ainda mais perante a nossa torcida, que ela vem vendo que a gente vem desempenhando, que a gente enfrentou grandes equipes”.

O aproveitamento de Allan Aal neste início de trabalho é de apenas 27%. Em seis jogos realizados até aqui no Paulistão, o Guarani teve três derrotas, dois empates e apenas uma vitória.

Desde a retomada do Paulistão, o Guarani enfrentou Corinthians e São Paulo, sendo derrotado em ambas as partidas. A falta de resultados liga o sinal de alerta no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

Na próxima terça-feira, o Guarani tem mais um confronto complicado pela frente. O time encara a Ferroviária, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), pela jogo da quinta rodada do Paulistão.