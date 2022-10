Esporte Após decepção na temporada passada, Phoenix Suns estreia com vitória na NBA

Após decepcionar nos playoffs da última temporada, o Phoenix Suns estreou com uma boa vitória na NBA. Em casa, a equipe do Arizona derrotou o Dallas Mavericks por 107 a 105 ao conter Luka Doncic, maior astro da equipe rival. Pela mesma rodada, o Brooklyn Nets foi surpreendido pelo New Orleans Pelicans, diante de sua torcida.

Em Phoenix, os Suns tinham por missão superar a péssima imagem deixada na temporada passada, quando a equipe foi dominante na temporada regular, mas caiu nos playoffs, sem conseguir alcançar as finais, apesar do favoritismo – o título acabou ficando com o Golden State Warriors.

Nesta quarta, o jogo coletivo dos anfitriões acabou engolindo a boa atuação individual de Doncic, responsável por 35 pontos. O cestinha da partida anotou ainda nove rebotes e seis assistências – Christian Wood saiu do banco de reservas para registrar 25 pontos e oito rebotes.

Os Suns foram liderados por Devin Booker, autor de 28 pontos e nove assistências. Deandre Ayton e Mikal Bridges contribuíram com um “double-double” cada, de 18 pontos e 10 rebotes, e de 13/11, respectivamente. Cameron Johnson marcou 15 pontos, enquanto Chris Paul foi mais discreto, com seis pontos e nove assistências.

Em Nova York, Zion Williamson e companhia ofuscaram Kevin Durant na vitória dos Nets sobre o New Orleans Pelicans por 130 a 108. Zion esteve perto de um “double-double”, com seus 25 pontos e nove rebotes e teve a companhia de Brandon Ingram, responsável por 28 pontos. CJ McCollum anotou 21 pontos enquanto Jonas Valanciunas registrou dois dígitos em dois fundamentos: 15 pontos e 13 rebotes.

Do outro lado, Durant e seus 32 pontos não foram suficientes para conter o ímpeto coletivo dos Pelicans. Kyrie Irving marcou 15 e Nic Claxton abriu a temporada com um “double-double” de 13 pontos e 10 rebotes.

Único brasileiro na NBA, Raulzinho estreou com derrota na temporada. Sua equipe, o Cleveland Cavaliers, foi batido pelo Toronto Raptors por 108 a 105, fora de casa. O jogador do Brasil esteve apenas seis minutos em quadra e registrou apenas um rebote.

Equipes semifinalistas nos últimos playoffs, Miami Heat e Memphis Grizzlies tiveram resultados opostos nesta quarta, ambos jogando em casa. Os Grizzlies venceram o New York Knicks por 115 a 112, enquanto o Heat foi batido pelo Chicago Bulls por 108 a 116.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Detroit Pistons 113 x 109 Orlando Magic

Indiana Pacers 107 x 114 Washington Wizards

Atlanta Hawks 117 x 107 Houston Rockets

Brooklyn Nets 108 x 130 New Orleans Pelicans

Toronto Raptors 108 x 105 Cleveland Cavaliers

Miami Heat 108 x 116 Chicago Bulls

Memphis Grizzlies 115 x 112 New York Knicks

San Antonio Spurs 102 x 129 Charlotte Hornets

Minnesota Timberwolves 115 x 108 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 123 x 102 Denver Nuggets

Phoenix Suns 107 x 105 Dallas Mavericks

Sacramento Kings 108 x 115 Portland Trail Blazers

Acompanhe os jogos desta quinta-feira:

Philadelphia 76ers x Milwaukee Bucks

Los Angeles Lakers x Los Angeles Clippers