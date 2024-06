Após cirurgia, atacante desfalca Ponte Preta por dois meses e perderá dérbi na Série B

A Ponte Preta recebeu nesta sexta-feira uma boa notícia em relação ao atacante Gabriel Novaes, apesar de o desfalque ainda ser impactante. O jogador precisou passar por uma cirurgia após fratura no braço direito sofrida durante um treinamento. Sua recuperação será mais rápida do que o previsto e seu retorno agora é estimado para o fim de agosto.

Durante a cirurgia, a equipe médica viu que não seria necessário fixar um fio de aço na região. Assim, ele poderá voltar às atividades em cerca de duas semanas. A volta aos gramados, porém, exige maior tempo de espera.

Gabriel Novaes é desfalque certo contra o Ceará e para o dérbi com o Guarani no dia 30, domingo, às 18h30, no estádio Brinco de Ouro. Se a estimativa de dois meses se confirmar, ainda perderá os duelos com Brusque, Mirassol, Paysandu, Vila Nova, Sport, Avaí, Coritiba e Goiás, todos pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Emprestado pelo Red Bull Bragantino em fevereiro, Gabriel Novaes é o artilheiro da Ponte Preta na segunda divisão, com três gols. Neste ano, soma 13 partidas e quatro gols. Nelsinho Baptista tem como opções ofensivas Jeh, Matheus Régis, Renato, Iago Dias e Guilherme Beléa.

Na terça-feira, a Ponte Preta foi derrotada por 2 a 0 pelo Botafogo, fora de casa, e segue com 12 pontos, em 14º lugar. O jogo diante do Ceará, pela 12ª rodada, será realizado na terça-feira, às 21h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).