Após baixas, Arthur Elias convoca três jogadoras para amistosos da seleção feminina

O técnico Arthur Elias precisou convocar mais três jogadoras para os amistosos da seleção brasileira feminina de futebol com a Jamaica, no início de junho. Neste domingo, o treinador chamou as atacantes Debinha e Laís Estevam e a lateral-direita Bruninha para as partidas marcadas para os dias 1º e 4 do próximo mês.

O treinador complementou a lista inicial de convocadas porque Bia Zaneratto, Fê Palermo e Priscila sofreram problemas físicos nos últimos dias. A primeira trata uma contusão no pé, enquanto Fê se reabilita de uma lesão ligamentar no pé direito. E Priscila iniciou tratamento para uma lesão na panturrilha direita.

Sem o trio, Arthur Elias precisou recorrer à Debinha, do Kansas City, Bruninha, do Gotham, e Laís Estevam, do Palmeiras. Elas reforçam a delegação brasileira para os dois jogos seguidos com a seleção da Jamaica, na Arena Pernambuco, nos arredores do Recife, e na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os amistosos servem de preparação para a seleção feminina para a disputa da Olimpíada de Paris-2024, que começa no dia 26 de julho. O Brasil estará no Grupo C da competição, ao lado de Nigéria, Japão e Espanha.