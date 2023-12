Após ausência de credores, audiência da recuperação judicial do Rio Branco será em 2ª convocação

A primeira convocação da AGC (Assembleia Geral de Credores) para discutir o plano de recuperação judicial do Rio Branco não teve quórum nesta terça-feira (5). Assim, a reunião será feita em segunda chamada, no dia 12 deste mês, independentemente do número de credores presentes.

Para o plano ter sido debatido na primeira oportunidade, era necessário o comparecimento de mais da metade dos credores, em valor de dívida. Assim como a convocação dessa semana, a próxima será de forma online, por meio de videoconferência.

O clube apresentou seu plano de recuperação à 2ª Vara Cível do Foro de Americana, no fim de julho. Nele, o Tigre propõe já no primeiro ano o pagamento de 100% do que deve aos credores trabalhistas que possuem um crédito de até 150 salários mínimos a receber. Aos demais, a proposta é para pagar 15% do que deve em 180 parcelas. A divisão representa 15 anos e teria início no terceiro ano do plano.

Neste caso, seriam pagos cerca de R$ 960 mil. A proposta elaborada considera uma dívida total de R$ 6.691.452,87, sendo R$ 266.552,89 para os credores trabalhistas e R$ 6.424.899,98 para os demais. Conforme noticiado pelo LIBERAL, em agosto, parte dos credores criticou o plano de recuperação apresentado pelo Rio Branco.

Na próxima terça-feira (12), não há número mínimo de credores necessários para a realização da assembleia. Nela, poderá ser definida a aprovação, rejeição, ou necessidade de elaboração de um novo plano de recuperação. Há, ainda, a possibilidade de suspensão por mais algum dia para a negociação – o que pode ser proposto tanto pelos credores quanto pelo recuperando.

Veja a nota do advogado Carlos Manzoti, do escritório JcrLaw, que representa o Rio Branco na ação de recuperação judicial

“Desde o início do processamento da recuperação judicial, o Rio Branco Esporte Clube vem atuando de forma diligente e buscando contato com todos os credores arrolados no processo de reestruturação.

Quanto ao Plano de Recuperação Judicial, foi pensando dentro de um fluxo financeiro saudável do clube, de forma a preservar a atividade esportiva e da sua evidente função social, aliado, sem dúvidas, aos próprios interesses dos credores.

Sendo assim, a expectativa para os próximos dias é poder colocá-lo para apreciação, inclusive, com a possibilidade de eventuais alterações conforme o que for acordado com os credores.

Por fim, sempre importante relembrar que o Rio Branco é um clube com mais de 100 anos de história, cujo planejamento e esforço estão voltados para que retome a posição de destaque no futebol paulista e brasileiro.”

