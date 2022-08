Após ataque hacker, Palmeiras suspende venda de ingressos da Libertadores

O site de venda de ingressos do Palmeiras (ingressospalmeiras.com.br) passa por instabilidade nesta quarta-feira. O problema, que se iniciou na tarde de terça, afeta em especial os torcedores que estão em busca de ingressos para a partida de volta contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa Libertadores, na próxima quarta-feira. A venda para o público em geral se iniciaria às 9h desta quarta.

Nas redes sociais, palmeirenses reclamam do sistema, que está fora do ar há quase 24 horas. Em nota, o Palmeiras afirmou que a queda no sistema se deve por causa de “tentativas de um ataque hacker” ao site. Nenhum sócio que havia adquirido seu ingresso no início desta semana foi afetado pelos ataques, informa a assessoria do clube.

“Devido a tentativas de ataques hackers contra o site, a venda geral de ingressos para o jogo contra o Atlético-MG, pela Libertadores, foi adiada. Não houve danos ao sistema, que, por medida de segurança, foi retirado do ar”, afirmou o clube. Não há previsão de volta. O Palmeiras faz nesta quarta a primeira partida contra o rival mineiro em Belo Horizonte.

Até o momento, não há mais informações disponíveis ao público. A entrada mais barata para o jogo da semana que vem, que acontece no Allianz Parque, às 21h30, custa R$ 180 (Gol Norte, onde ficam as organizadas), sem considerar descontos para membros do programa Avanti. A mais cara sai por R$ 400. As vendas, para os planos de associados, se iniciaram nesta segunda-feira, antes da queda do site.

A assessoria do Palmeiras informou que cerca de 27 mil ingressos foram vendidos nos primeiros dois dias, antes da queda do portal. As vendas das entradas para o público em geral, que deveriam se iniciar nesta quarta, estão suspensas, ainda sem prazo definido para uma nova retomada.

Nesta quarta-feira, o Palmeiras enfrenta o Atlético Mineiro pela partida de ida das quartas de final, no Mineirão. A equipe de Abel Ferreira inicia sua busca pela classificação às semifinais pela terceira temporada seguida. Desde que assumiu o clube, o técnico português nunca foi eliminado da principal competição do continente. Ganhou do Santos em 2020 e repetiu a dose em 2021, diante do Flamengo.