Esporte Após agredir Sané, técnico do Union Berlin pega três jogos de suspensão no Campeonato Alemão

A agressão do técnico do Union Berlin, Nenad Bjelica, a Sané, do Bayern de Munique, durante o duelo entre os times na última quarta-feira, em jogo atrasado da 13ª rodada do Campeonato Alemão, vencido pela equipe bávara, por 1 a 0, não passou batida pela Federação Alemã de Futebol (DFB), que suspendeu o treinador por três partidas e ainda aplicou uma multa no valor de 25 mil euros, o equivalente a algo em torno de R$ 133 mil na cotação atual.

A punição foi informada e aprovada pelo próprio Union Berlin em nota oficial. O próprio treinador já sabia que não passaria impune. “O que eu fiz não pode ser tolerado. Se eu entendo o meu cartão vermelho? É óbvio que sim. Mas eu estava muito agitado no momento. Ele (Sané) entrou na minha área técnica para me provocar. Mas, obviamente, eu não reagi como um treinador deveria”, afirmou o técnico, em entrevista à Sky Sport.

Com a suspensão, o treinador não poderá comandar o time nos três próximos jogos do Campeonato Alemão, diante de Darmstadt (casa), RB Leipzig (fora) e Wolfsburg (casa).

A agressão ocorreu aos 29 minutos do segundo tempo, quando o placar já apontava 1 a 0 para o Bayern de Munique. Nenad Bjelica segurou a bola e não deixou Sané se aproximar. O jogador se irritou com a situação, encarou o técnico, que empurrou o atleta pelo rosto em duas oportunidades, ocasionando uma confusão generalizada, brevemente contida.

Com a derrota, o Union Berlin ficou na 15ª colocação do Campeonato Alemão, com 14 pontos, em luta direta contra o rebaixamento. O líder é o Bayer Leverkusen, com 48, seguido pelo Bayern de Munique, com 44