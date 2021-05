Após adiamento, Manchester United e Liverpool vão se enfrentar no próximo dia 13

O jogo entre Manchester United e Liverpool será disputado dia 13, após ter sido adiado no domingo por causa de protestos dos torcedores do United em Old Trafford. Com isso, o time da casa vai disputar três do Campeonato Inglês em cinco dias.

Segundo colocado na competição nacional, 13 pontos atrás do Manchester City, o United vai enfrentar o Aston Villa (fora) no próximo domingo, depois terá o Leicester (em casa) na terça-feira e dois dias depois o clássico com o Liverpool.

Centenas de torcedores se reuniram na porta do Old Trafford no domingo antes do início de Manchester United x Liverpool, depois conseguiram vencer a barreira policial e invadiram o gramado do estádio. Eles exibiram faixas e cartazes pedindo a saída da família Glazer do comando da equipe de Manchester. Os fãs chegaram até a subir nas traves e tiraram fotos no campo.

As manifestações contra Joel e Avram Glazer são antigas e ocorrem desde a década passada. Os torcedores reprovam a maneira como a família vem administrando o clube. Eles herdaram a propriedade do United de seu pai, Malcom, empresário norte-americano que comprou ações de outros empresários no começo do século.

Os irmãos adotaram medidas que irritaram a torcida, especialmente a abertura do capital do Manchester United na bolsa de Nova York. Dessa maneira, viraram rotina nas arquibancadas do Old Trafford protestos com faixas que pedem a saída dos Glazer do comando do clube.

As manifestações haviam esfriado com a eclosão da pandemia do coronavírus desde o início do ano passado. No entanto, o envolvimento do United no projeto fracassado da Superliga Europeia foi determinante para a torcida voltar a expressar seu descontentamento com a gestão atual do clube.